США не обмежували роботу Starshield в Україні

США не причетні до обмеження роботи системи Starshield в Україні і не віддавали відповідних наказів.

"Ми нічого не відкликали. Існують умови надання послуг, яких, зрештою, необхідно дотримуватися, і саме з цього все й починається. Starlink має право приймати такі рішення, Проте, на наш погляд, нічого не змінилося. Ми не видавали жодних наказів чи чогось подібного", - заявив голова Пентагону Піт Гегсет.

Гегсет прокоментував питання постачання Україні перехоплювачів. За його словами, США хочуть переконатися, що цих ракет насамперед достатньо в американських військовослужбовців, повідомляє Clash Report.

Він сказав, що позиція США щодо України залишається незмінною. Він запевнив, що США бажають українцям удачі.

Фото: whitehouse.gov.