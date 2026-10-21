Паніка в Києві: Маск наказав обмежити роботу Starlink в Україні

Ілон Маск віддав розпорядження про зниження швидкості роботи військової версії Starlink, на яку покладається Україна, і згодом це рішення викликало паніку в Києві та розгубленість в адміністрації Дональда Трампа.

Маск і Трамп висловили невдоволення на адресу України у зв’язку з нанесенням нею ударів по російських нафтопереробних заводах протягом останніх тижнів, у чому президент вбачає причину високих цін на енергоносії, повідомляє The Wall Street Journal.

Минулого тижня Маск обмежив швидкість, з якою українське обладнання могло підключатися до супутникової мережі, що зробило деякі ударні та перехоплювальні дрони практично марними.

Маск і Трамп обговорили рішення щодо Starlink під час телефонної розмови невдовзі після того, як інформація про обмеження швидкості стала надбанням громадськості.

Маск та Трамп обговорювали це питання ще до ухвалення рішення про обмеження швидкості Starlink.

Публічні скарги президента України Володимира Зеленського, а саме про те, що українці можуть загинути, якщо не буде відновлено необмежене надання послуг – призвели до повсюдної плутанини щодо того, хто віддав наказ про зниження швидкості, а також до неофіційного розслідування в Білому домі.

Під час скандалу, що розгорівся, представники SpaceX зв’язалися з колегами з Білого дому, намагаючись дійти єдиного розуміння та виробити спільну заяву про те, що компанія та адміністрація Трампа координували свої дії до того, як Маск віддав відповідне розпорядження.

Маск після того, як інформація про зниження швидкості стала надбанням громадськості, написав у X: "Будь-які обмеження швидкості або використання приймаються збройними силами США і, зрештою, президентом США".

У понеділок Трамп заявив, що не знає, хто відповідає за зниження швидкості Starlink, але я хотів би це з'ясувати.

Деякі американські чиновники стверджують, що Маск діяв в односторонньому порядку і що Трамп конкретно не наказував вживати будь-яких заходів у відповідь проти України.

Однак джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що Маск спілкувався з кількома представниками адміністрації, зокрема з Трампом, перш ніж запровадити нове обмеження швидкості, яке, за словами українських посадовців, дозволило російським ракетам обійти їхні системи протиповітряної оборони.

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