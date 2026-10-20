МОН обговорює створення університетських консорціумів в Україні

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко обговорив із представниками Альянсу українських університетів можливість створення університетських консорціумів, які дадуть змогу закладам вищої освіти спільно реалізовувати освітні й наукові проєкти, обмінюватися ресурсами та залучати міжнародне фінансування.

Про це Бутенко повідомив у своєму телеграм-каналі.

У зустрічі взяли участь ректори Тарас Добко (Український католицький університет), Олександр Азюковський (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»), Тимофій Брік (Університет «Київська школа економіки») та Сергій Холод (Університет імені Альфреда Нобеля).

За словами міністра, університетські консорціуми можуть об'єднати наукові школи, дослідницькі команди, лабораторії та міжнародні зв'язки різних закладів вищої освіти. Це дасть змогу ефективніше використовувати наявні ресурси й досягати кращих результатів.

У межах такої співпраці університети зможуть спільно розробляти освітні програми, проводити дослідження, залучати фінансування від міжнародних партнерів і розширювати можливості академічної мобільності для студентів та викладачів.

«Під час війни така академічна мобільність особливо важлива. Водночас спільні проєкти допоможуть нашим університетам бути помітнішими у світі, знаходити нових партнерів і впевненіше конкурувати на міжнародному рівні», — наголосив Бутенко.

Він підкреслив, що створення консорціумів не передбачає втрати університетами самостійності чи власної ідентичності. Кожен заклад зможе розвивати свої сильні сторони й водночас користуватися можливостями партнерів.

Найближчим часом міністр планує зустрітися з ширшим колом ректорів, щоб обговорити, як університетські консорціуми можуть працювати в Україні та які умови необхідні для їх створення.