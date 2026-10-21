Кушнер знову вимагав від України припинити удари по російських НПЗ

Зять президента США Дональда Трампа і його спецпосланець Джаред Кушнер, який у вівторок долучився онлайн до переговорів в Осло за участю лідерів Норвегії, Фінляндії та України зі Стівом Віткоффом, знову наполягав на вимозі припинити удари по російських НПЗ.

"Джаред висловився дуже прямо", - зазначило джерело.

Після зустрічі Зеленський заявив, що готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Москва піде на кроки у відповідь, повідомляє Axios.

У середу в Санкт-Петербурзі Віткофф зустрінеться з Путіним і представить йому оновлену пропозицію щодо припинення війни в Україні.

Як зазначив представник американської адміністрації, США сподіваються, що нова пропозиція відкриє шлях до прямих тристоронніх і ширших багатосторонніх переговорів.

Білий дім сподівається, що Путін виявить більшу готовність до компромісу після того, як Трамп погодився скасувати санкції на експорт російського дизельного палива та вжив інших заходів, які були позитивно сприйняті Москвою.

Представник США зазначив, що Україна висунула нові ідеї та пропозиції, які були детально обговорені.

За словами посадовця, сторони досягли значного прогресу і тепер мають міцну згоду на робочому рівні щодо подальших кроків.

Фото: ОП.