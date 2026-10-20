Рубіо публічно заперечує приховування розвідданих від України адміністрацією Трампа

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що повідомлення в медіа про обмеження американської допомоги Україні не відповідають дійсності. За його словами, підтримка Києва, зокрема через програму закупівлі американського озброєння коштом європейських партнерів PURL, залишається незмінною.

Про це Рубіо сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Радіо Свобода.

Він нагадав про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, яка тривала 45 хвилин, і наголосив, що політика Міністерства оборони США щодо України не змінилася.

«Я бачу багато речей у медіа, які не є точними. Дозвольте мені внести ясність. Як я вже зазначав у розмові з ним, по-перше, це стосується Міністерства оборони. Усе, що вони робили стосовно України, залишається без змін. Тут нічого не змінилося», — заявив держсекретар.

На запитання про можливі зміни в підтримці України через програму PURL, яка передбачає закупівлю європейськими партнерами американського озброєння для Києва, Рубіо також відповів, що нічого не змінилося.

Коментуючи обмін розвідувальними даними, він повторив позицію президента США Дональда Трампа, який заперечив, що давав розпорядження змінити порядок передавання такої інформації Україні.

Водночас Рубіо визнав, що ракети-перехоплювачі, яких потребує Україна, мають великий попит серед американських партнерів, зокрема Саудівської Аравії та Ізраїлю. За його словами, США змушені враховувати і власні потреби, зокрема необхідність підтримувати мінімальні запаси озброєння на військових базах у різних регіонах світу, включно з Європою.

«Якщо якась країна не отримує перехоплювачі зі Сполучених Штатів, це не означає, що ми просто відмовляємо. У нас є власні потреби», — пояснив він.

Рубіо також прокоментував інформацію про те, що міністр оборони США Піт Геґсет не погодив передавання Україні партії ракет-перехоплювачів, раніше придбаних одним із європейських партнерів. За словами держсекретаря, такі рішення ухвалюють з урахуванням того, де ракети найбільш потрібні та чи мають вони залишатися в Європі.

Він наголосив, що Вашингтон не давав навмисних політичних вказівок, спрямованих на обмеження допомоги Україні.

Окремо Рубіо відкинув звинувачення в тому, що США навмисно не попередили Україну про російські балістичні удари.

«Це скандальна, обурлива заява. Це просто неправда. Це не відповідає дійсності», — сказав він, коментуючи твердження про те, що українці гинуть через приховування американською стороною розвідувальної інформації.

За словами держсекретаря, США перевіряють, чи могли виникнути технічні проблеми з обробкою інформації. Водночас він запевнив, що Вашингтон не наказував припиняти попередження України про російські атаки й продовжує передавати їх, як і раніше.

Заяви Рубіо пролунали після того, як джерела Радіо Свобода повідомили, що Київ не отримав завчасного попередження про запуск російських балістичних ракет у ніч проти 19 жовтня. Унаслідок атаки на столицю загинула одна людина, були поранені. У Київській області також повідомляли про постраждалих і зниклих безвісти. Відсутність попередження про перший удар згодом підтвердив речник Повітряних сил ЗСУ.

18 жовтня Зеленський в інтерв’ю NBC News заявив, що передавання розвідувальних даних зі США після короткої перерви відновилося. Він також повідомляв про відтермінування окремих видів критично важливого військового постачання та обмеження роботи супутникових сервісів Starlink і Starshield у русі, що, за його словами, впливає на логістику та застосування українських безпілотників.

20 жовтня Зеленський повідомив про розмову з Рубіо та подякував йому за готовність допомогти. Серед ключових питань президент назвав постачання ракет-перехоплювачів для боротьби з балістичними ударами, завчасне попередження про російські атаки та відновлення належної роботи Starlink і Starshield.

Контакти між Києвом і Вашингтоном відбуваються на тлі загострення відносин між Зеленським і Трампом. 19 жовтня президент США заявив, що Україні, можливо, варто доручити переговори іншій людині. Раніше він критикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, а Зеленський, зі свого боку, назвав послаблення санкцій проти Росії підтримкою російського президента Володимира Путіна.