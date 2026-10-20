Польща не має ракет Patriot, щоб передати Україні - Сікорський

Польща не може передати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot через їхній дефіцит. Варшава закликає інші країни НАТО, які ще мають такі боєприпаси, поділитися ними з Києвом.

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю Dziennik.pl.

За його словами, після атак США на Іран дефіцит ракет-перехоплювачів посилився. Водночас Росія нарощує виробництво ракет, що збільшує потребу в засобах протиповітряної оборони.

Сікорський наголосив, що Польща не має власних запасів ракет до Patriot, якими могла б поділитися з Україною.

«Є країни НАТО, які все ще мають такі ресурси для внеску, але Польща не входить до їхнього числа. Польща всіляко підтримує Україну, але тут ми можемо лише приєднатися до закликів до країн, які мають ракети Patriot, поділитися ними з Україною», — сказав польський міністр.

Він також зазначив, що кредит Європейського Союзу на 90 млрд євро для України ще не вичерпано, а фінансова допомога продовжує надходити.

Водночас, за словами Сікорського, Європі доведеться знову повернутися до питання використання заморожених активів Центрального банку Росії для підтримки України.

Потреба в ракетах-перехоплювачах для Patriot зростає на тлі посилення російських балістичних атак.

16 жовтня президент України Володимир Зеленський підтвердив значний дефіцит таких боєприпасів. Він зазначив, що Україна отримує ракети до Patriot не лише від США, а й від європейських партнерів. За словами Зеленського, Київ готовий домовлятися навіть про невеликі партії — по дві, п’ять чи десять ракет.