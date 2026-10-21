Зеленський запевнив, що Україна отримає надійні гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів в Осло американська сторона наголосила, що Україна отримає надійні гарантії безпеки.

Зеленський зазначив, що під час спілкування з представниками США вони детально обговорили гарантії безпеки, повідомляє "Європейська правда".

"Я вдячний американській стороні за те, що вона знову наголосила: ці гарантії будуть надійними", – сказав він.

За його словами, зараз є різноманітні пропозиції.

"Ми говорили про НАТО, п’яту статтю Альянсу та гарантії безпеки, подібні до тих, які передбачає стаття 5. У документі прописані різні варіанти таких гарантій. Стів передасть цей документ росіянам, і за день ми почуємо його відгук. Це надзвичайно важливо, адже після завершення цієї війни нам потрібні сильні гарантії безпеки", – акцентував Зеленський.

Фото: ОП.