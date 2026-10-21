Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зараз України б не існувало, якби не допомога США.

"Більше жодна країна не зробила стільки для допомоги Україні, як США. Зараз України б не існувало, якби не допомога, яку Сполучені Штати надали Україні, починаючи з адміністрації Байдена і продовжуючи під час цієї адміністрації", – сказав держсекретар США.

Як додав Рубіо, мужність українських військових під час відбиття російської агресії все одно варто відзначити, повідомляє Clash Record.

"Вони дуже сміливо захищаються в боротьбі проти значно більшої країни, і роблять неймовірні речі з допомогою, яку ми їм надаємо. Але, будьмо чесними, зараз би України не існувало, якби не мільярди доларів, які їм надали США", – заявив Рубіо.

Фото: Official State Department.