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Полiтика

України не існувало б, якби не допомога США, - Рубіо

України не існувало б, якби не допомога США, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зараз України б не існувало, якби не допомога США.

"Більше жодна країна не зробила стільки для допомоги Україні, як США. Зараз України б не існувало, якби не допомога, яку Сполучені Штати надали Україні, починаючи з адміністрації Байдена і продовжуючи під час цієї адміністрації", – сказав держсекретар США.

Як додав Рубіо, мужність українських військових під час відбиття російської агресії все одно варто відзначити, повідомляє Clash Record.

"Вони дуже сміливо захищаються в боротьбі проти значно більшої країни, і роблять неймовірні речі з допомогою, яку ми їм надаємо. Але, будьмо чесними, зараз би України не існувало, якби не мільярди доларів, які їм надали США", – заявив Рубіо.

Фото: Official State Department.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАгрошіУкраїнавійнаРубіо
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