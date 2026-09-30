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Війна

Російський «крот» зливав рашистам бойові позиції свого підрозділу на Донеччині

Російський «крот» зливав рашистам бойові позиції свого підрозділу на Донеччині

Військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та Командувача Сил безпілотних систем затримала ще одного агента фсб на Донеччині.

Ним виявився завербований ворогом кулеметник однієї з бригад безпілотних систем ЗСУ, який наводив обстріли ворога на позиції свого з’єднання, що дислокується на Краматорському напрямку, повідомляє СБУ.

Фігурант «зливав» рашистам інформацію про напрямки руху та бойові завдання роти, в якій проходив службу. 

Він «доповідав» російській спецслужбі про наслідки ворожих атак на пункти дислокації свого підрозділу на лінії фронту. 

Співробітники СБУ викрили «крота» на перших етапах його шпигунської активності і завдяки цьому затримали «на гарячому», коли він готував новий «звіт» для фсб. 

Фігурант був завербований рашистами через Телеграм-канал з пошуку близьких стосунків. 

Погодившись на співпрацю з ворогом, зловмисник почав позначати на гугл-картах геолокації українських захисників та приховано фотографувати їхні об’єкти на камеру телефону. 

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на фсб. 

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. 

Триває розслідування для можливої додаткової кваліфікації злочинів фігуранта за державну зраду.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаДонецька областьагентокупанти
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