Сім нагород за вечір: 68-річна Мадонна затьмарила молодих зірок на MTV VMA

Мадонна стала однією з центральних фігур церемонії MTV Video Music Awards 2026, отримавши одразу сім нагород. 68-річна попікона також вийшла на сцену разом із молодими артистами, серед яких Сабріна Карпентер, Чарлі XCX і Трой Сіван.

Церемонія стала для Мадонни важливим поверненням на MTV VMA. Востаннє співачка отримувала нагороду на цій премії у 1999 році, а на самій церемонії вона знову з'явилася через 23 роки після свого знаменитого виступу 2003 року.

Одним із головних номерів вечора став спільний виступ Мадонни та 27-річної Сабріни Карпентер. Артистки виконали пісню «Bring Your Love».

Крім того, Мадонна виступила разом із Чарлі XCX і Троєм Сіваном під час вручення нагороди за найкращий танець. У номері були задіяні танцюристи, а сцену доповнили масштабні лазерні ефекти. До інших учасників виступів Мадонни цього вечора також долучилися Дебі Мазар і Сет Роґен.

Попри масштабне шоу, виступ співачки викликав неоднозначну реакцію частини глядачів. У соцмережах деякі користувачі припустили, що Мадонна могла використовувати фонограму. Водночас офіційного підтвердження цих припущень у наведених даних немає.

Серед семи нагород, які отримала Мадонна, — відзнаки в категоріях «Артист року», «Найкраща співпраця» та «Найкраща хореографія». Перемога за найкращу співпрацю стала спільною для Мадонни та Сабріни Карпентер.

Повернення Мадонни на MTV VMA також привернуло увагу через її попередню історію на церемонії. У 2003 році вона виступила разом із Брітні Спірс і Крістіною Агілерою. Саме цей номер став одним із найбільш обговорюваних моментів в історії премії через поцілунок Мадонни та Брітні Спірс на сцені.

Новий етап кар'єри Мадонни пов'язаний і з альбомом «Confessions II», який вийшов 3 липня 2026 року. Платівка стала продовженням її відомого альбому «Confessions on a Dance Floor», випущеного у 2005 році.

Окремою історією стала співпраця Мадонни із Сабріною Карпентер. За наведеними даними, перед початком роботи над спільною композицією Мадонна особисто написала молодшій артистці. Відповідь вона отримала лише через п'ять днів, після чого співачки почали працювати разом у студії.

Таким чином, MTV VMA 2026 для Мадонни стало поєднанням професійного визнання, масштабних сценічних номерів і нового покоління попартистів. Сім нагород продемонстрували, що співачка продовжує залишатися помітною фігурою музичної індустрії та співпрацювати з молодими виконавцями.

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