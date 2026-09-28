У столиці троє дітей постраждали через удар рашистів по будівлі НАНУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про трьох дітей серед постраждалих унаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва.

«Екстрені служби продовжують працювати у Києві, на місці прямого удару по будівлі Академії наук. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та шістьох постраждалих, серед них троє дітей», – написав Зеленський у понеділок у Telegram.

Унаслідок удару по будівлі НАН на верхніх поверхах виникла пожежа. На місці триває рятувальна операція.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляла про одного загиблого та сімох постраждалих. Мер Києва Віталій Кличко уточнював, що загибла – жінка.

Згодом ЗМІ повідомили, що загиблою могла бути особиста помічниця колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Горбуліна. Сам Горбулін, за цими даними, постраждав унаслідок удару.

Водночас пресслужба уповноваженого із захисту державної мови заявила, що внаслідок російського удару по будівлі НАН загинули двоє академіків, а з кількома іншими людьми немає зв'язку.

Таким чином, дані про кількість загиблих і постраждалих наразі різняться та уточнюються.