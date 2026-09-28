ЄС розширив санкції через викрадення українських дітей Росією

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 10 фізичних осіб та 17 організацій, яких ЄС вважає причетними до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії та на тимчасово окуповані території України.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС, повідомляє Суспільне.

Обмеження стосуються також осіб та установ, яких ЄС вважає відповідальними за примусову асиміляцію українських дітей, зокрема їхню ідеологічну обробку та мілітаризоване навчання.

До санкційного списку увійшли, зокрема, Московський міський комітет з туризму, дві російські компанії у сфері дитячого відпочинку, туризму та розваг, а також дитячі табори й спортивні центри в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

За даними ЄС, ці установи брали участь у культурній переорієнтації українських дітей, пропагандистському навчанні та військово-патріотичних заходах. У Євросоюзі вважають, що такі практики спрямовані на інтеграцію дітей у російське ідентифікаційне середовище.

До санкційного списку також внесли державний міжнародний дитячий табір «Сондовон» у Північній Кореї. За інформацією Ради ЄС, він бере участь у програмах переміщення українських дітей з окупованих територій у координації з Росією та поширенні серед них проросійських наративів.

Серед фізичних осіб, проти яких запровадили обмеження, — глава Татарстану Рустам Мінніханов. За оцінкою ЄС, він причетний до сприяння незаконній депортації українських дітей до таборів у цьому російському регіоні.

Санкції також стосуються посадовців окупаційних адміністрацій та керівників дитячих таборів і шкіл, яких ЄС вважає причетними до ідеологічної обробки українських дітей.

Активи всіх фізичних та юридичних осіб, внесених до санкційного списку, підлягають заморожуванню в ЄС. Громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено надавати їм кошти або економічні ресурси. Для фізичних осіб також діє заборона на в'їзд і транзит територією країн ЄС.

Українська влада раніше повідомляла, що станом на кінець березня 2023 року було достовірно відомо про понад 19,5 тисячі українських дітей, вивезених із тимчасово окупованих територій до Росії. Водночас точну кількість депортованих дітей складно встановити через окупацію частини українських територій.

В Офісі генерального прокурора заявляли, що наразі немає єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який давав би змогу системно повертати депортованих до Росії українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

За словами президента Володимира Зеленського, станом на вересень 2026 року в межах ініціативи Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути 1625 дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій.