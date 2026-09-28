Володимир Горбулін постраждав через удар РФ по НАНУ в Києві, його помічниця загинула

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Володимир Горбулін постраждав унаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва. Його особиста помічниця Наталя, за попередніми даними, загинула.

Про це в понеділок повідомляє BBC News Україна з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника видання, російський удар припав на приміщення поверхом вище кабінету Горбуліна. Сам колишній секретар РНБО вже перебуває вдома. Він дістав незначні травми через вибите вибуховою хвилею скло.

«Удар прийшов у кімнату, яка була на поверх вище його кабінету. Володимир Павлович уже вдома, він отримав незначні травми через вибите скло», – сказав співрозмовник BBC.

За його словами, особиста помічниця Горбуліна Наталя, за попередніми даними, загинула. Ймовірно, на момент удару вона перебувала поблизу будівлі НАН України.

Унаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук на верхніх поверхах виникла пожежа. На місці триває рятувальна операція.

ДСНС повідомляла про одного загиблого та сімох постраждалих. Мер Києва Віталій Кличко уточнював, що загиблою є жінка.

Водночас пресслужба уповноваженого із захисту державної мови повідомила, що внаслідок російського удару по будівлі НАН загинули двоє академіків, а з кількома іншими немає зв'язку. Ці дані наразі потребують уточнення.