В Одесі чоловік поранив ножем військового ТЦК

20 жовтня в Одесі під час роботи спільної групи оповіщення ТЦК та поліції на блокпосту виявили автомобіль, водій якого намагався втекти й створив аварійну ситуацію.

Після примусової зупинки з'ясувалося, що кермувальник перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Під час спроби встановити особу чоловік чинив активний опір, повідомляє Одеський обласний ТЦК.

Він чинив активний опір, завдав військовослужбовцю поранення в ділянку шиї предметом, зовні схожим на ніж, після чого здійснив спробу наїзду на нього транспортним засобом.

Правопорушника затримано на місці події. Потерпілого військовослужбовця негайно доправлено до медичного закладу, де йому надано необхідну допомогу; він перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронні органи проводять слідчі дії та готують правову кваліфікацію дій нападника для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Фото: Факти.