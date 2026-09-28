Залужний заявив про загибель близьких йому людей під час удару по НАНУ

Кілька людей загинули внаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва. Точної кількості загиблих надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не назвав.

«Від самого початку служби на посаді головнокомандувача ЗСУ Національна академія наук стала для мене другим місцем роботи. Я знав кожний куточок цієї будівлі, де працював цвіт нашої науки та інтелігенції. І вони мене знали. Сьогодні саме це місце зазнало атаки, а близькі мені люди загинули», – написав Залужний у понеділок у Facebook.

Він заявив, що Росія «наважилася використати усі описані і неописані злочини проти людяності» та робить це «на очах у всього світу».

Залужний також заявив, що будівлю Національної академії наук відбудують.

«Ми обов'язково її відбудуємо, нашу Національну академію наук. Вона обов'язково буде. Не повернемо лише тих, хто загинув. І, звісно, ніколи не пробачимо тому, хто у цьому винний. Співчуття постраждалим та родинам загиблих», – додав він.

Російський удар по будівлі НАНУ стався в понеділок. На верхніх поверхах виникла пожежа, на місці триває рятувальна операція.

ДСНС повідомляла про одного загиблого та шістьох постраждалих. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед постраждалих є троє дітей.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що загибла – жінка. Пізніше ЗМІ повідомили, що загиблою могла бути особиста помічниця колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Горбуліна. Сам Горбулін, за цими даними, постраждав унаслідок удару.

Водночас пресслужба уповноваженого із захисту державної мови повідомляла, що внаслідок російського удару по будівлі НАН загинули двоє академіків, а з кількома іншими людьми немає зв'язку.

Дані про кількість загиблих і постраждалих наразі різняться та уточнюються.