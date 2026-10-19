США закликали Зеленського бути дуже обережним із заявами про Starlink

Міністр фінансів Скотт Бессент вважає вкрай безвідповідальними заяви президента Володимира Зеленського щодо обмеження США роботи Starlink і Starshield.

Бессенту нагадали, що у розмові з нею Зеленський заявив, що уряд США дав сигнал обмежити Starlink і Starshield та попросили прокоментувати це з погляду того, що американський президент Дональд Трамп стверджує зворотне, повідомляє NBC News.

"Президент Трамп і держсекретар Рубіо категорично заявили, що ніхто в адміністрації Трампа цього не робив. І я вважаю вкрай безвідповідальним з боку президента Зеленського висувати такі звинувачення", - відповів він.

На питання, чому робота мережі знизилася, Бессент сказав, що йому нічого про це не відомо.

"Розумієте, знову ж таки, мені нічого про це не відомо. Але ми висловилися дуже чітко. І, знаєте, президенту Зеленському варто бути дуже обережним із такими заявами, які не відповідають дійсності", – додав він.

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