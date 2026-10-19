﻿
Війна

США закликали Зеленського бути дуже обережним із заявами про Starlink

США закликали Зеленського бути дуже обережним із заявами про Starlink

Міністр фінансів Скотт Бессент вважає вкрай безвідповідальними заяви президента Володимира Зеленського щодо обмеження США роботи Starlink і Starshield.

Бессенту нагадали, що у розмові з нею Зеленський заявив, що уряд США дав сигнал обмежити Starlink і Starshield та попросили прокоментувати це з погляду того, що американський президент Дональд Трамп стверджує зворотне, повідомляє NBC News.

"Президент Трамп і держсекретар Рубіо категорично заявили, що ніхто в адміністрації Трампа цього не робив. І я вважаю вкрай безвідповідальним з боку президента Зеленського висувати такі звинувачення", - відповів він.

На питання, чому робота мережі знизилася, Бессент сказав, що йому нічого про це не відомо.

"Розумієте, знову ж таки, мені нічого про це не відомо. Але ми висловилися дуже чітко. І, знаєте, президенту Зеленському варто бути дуже обережним із такими заявами, які не відповідають дійсності", – додав він.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАУкраїнаStarlinkЗеленськийStarshield
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Румунія звинуватила Росію у атаках на цивільні судна у Чорному морі
Війна 16.10.2026 14:15:24
Румунія звинуватила Росію у атаках на цивільні судна у Чорному морі
Читати
Корецький запевняє, що при зміні системи бронювання не буде ніяких радикальних змін
Суспiльство 16.10.2026 13:59:00
Корецький запевняє, що при зміні системи бронювання не буде ніяких радикальних змін
Читати
Рашисти атакували Рівне: постраждали 7 людей
Війна 16.10.2026 13:11:11
Рашисти атакували Рівне: постраждали 7 людей
Читати

Популярнi статтi