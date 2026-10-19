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Зеленський обговорив з посланцями Трампа переговори України та США

Зеленський обговорив з посланцями Трампа переговори України та США

Президент Володимир Зеленський у неділю провів розмову з представниками президента США Стівом Dіткоффом та Джаредом Кушнером.

Він обговорив з представниками Трампа результати зустрічі команд України та США у Флориді.

"Фактично постійно наші команди у комунікації. Готуємо також наступні кроки у дипломатії. Постійно інформуємо партнерів про реальну ситуацію з російськими обстрілами, які не припиняються ні на хвилину, і питання ППО. Саме від позиції Америки тут багато чого залежить. Україна і надалі готова працювати конструктивно, чесно і на реальний результат. Дякую всім в Америці, хто підтримує саме такий підхід і Україну", - сказав він.

Зеленський наголосив, що мир приходить тільки завдяки силі і співпраці, що будується на довірі/

"Все зі свого боку для цього робимо і для того, щоб позиція Америки була сильною та допомагала наблизити мир, якого всі, окрім Росії, чекають уже понад чотири з половиною роки", – додав він.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАпереговориУкраїнавійнаКушнерЗеленськийВіткофф
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