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Війна

Агент фсб готував ракетний удар по цехах з виробництва дронів на Львівщині

Агент фсб готував ракетний удар по цехах з виробництва дронів на Львівщині

Військова контррозвідка СБУ викрила ще одного коригувальника фсб.

Ним виявився завербований ворогом мешканець Львівщини, який працював на виробництві безпілотних систем Сил оборони на заході України, повідомляє СБУ.

Він мав навести ракетну атаку рашистів по цьому об’єкту, щоб зашкодити безперебійному постачанню ударних та розвідувальних БпЛА для українських захисників. 

Щоб виконати агентурне завдання, фігурант намагався «злити» фсб геолокації адміністративних, виробничих та складських приміщень потенційної «цілі». 

Ворог сподівався отримати від «крота» інформацію про час перебування на режимному об’єкті найбільшої кількості людей. 

Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента. 

Під час обшуків у затриманого виявлено планшет, який він приховано використовував для отримання і передачі розвідданих, а також для зв’язку із куратором від фсб. 

Фігурант був завербований російською спецслужбою через Телеграм-канал з пошуку «легких» заробітків. 

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Львівська областьСБУвійнаагентокупанти
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