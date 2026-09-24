Окупанти вдарили трьома ракетами по фермі на Харківщині: 6 загиблих, 12 поранених

Вранці 24 вересня армія РФ атакувала агропідприємство у селищі Стара Гнилиця.

"Серед загиблих – двоє чоловіків і четверо жінок. Наразі відомо про 12 постраждалих – це працівники ферми", - сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Усім надають необхідну медичну допомогу.

За словами директора обласного центру екстреної меддопомоги Віктора Забашти, четверо людей перебувають у тяжкому стані. У них поранення голови та шиї.

За словами Малинівського селищного голови Миколи Семер'янова, росіяни атакували населений пункт трьома ракетами типу "Бандероль", одна з них влучила в овочесховище, де працювали люди.

Фото: поліція Харківщини.