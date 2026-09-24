Окупанти вдарили трьома ракетами по фермі на Харківщині: 6 загиблих, 12 поранених

Вранці 24 вересня армія РФ атакувала агропідприємство у селищі Стара Гнилиця.
"Серед загиблих – двоє чоловіків і четверо жінок. Наразі відомо про 12 постраждалих – це працівники ферми", - сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Усім надають необхідну медичну допомогу.
За словами директора обласного центру екстреної меддопомоги Віктора Забашти, четверо людей перебувають у тяжкому стані. У них поранення голови та шиї.
За словами Малинівського селищного голови Миколи Семер'янова, росіяни атакували населений пункт трьома ракетами типу "Бандероль", одна з них влучила в овочесховище, де працювали люди.
Фото: поліція Харківщини.Автор: Галина Роюк