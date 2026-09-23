Залужний випереджає Зеленського у можливому другому турі президентських виборів

Якби вибори президента України відбулися у другій половині вересня 2026 року, Володимир Зеленський та Валерій Залужний отримали б майже однакову підтримку виборців. Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії «Соціополіс», проведеного 16–21 вересня.

За Зеленського готові проголосувати 19,1% усіх опитаних, або 23% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором. За Залужного свої голоси віддали б відповідно 19% і 22,9%.

Далі у потенційному президентському рейтингу йдуть Петро Порошенко, за якого готові проголосувати 8,9% усіх опитаних і 10,7% серед тих, хто визначився, та Кирило Буданов із показниками 7,9% і 9,5% відповідно.

За Андрія Білецького готові проголосувати 7,2% усіх опитаних та 8,7% серед тих, хто визначився з вибором. Михайло Федоров отримав би 6,3% і 7,6% відповідно, Дмитро Разумков — 5,7% і 6,9%.

Олександра Усика підтримали б 2,7% усіх опитаних і 3,2% серед тих, хто визначився з вибором. За Юлію Тимошенко готові проголосувати відповідно 2,5% і 3%.

Водночас 8,5% респондентів не визначилися б зі своїм вибором, 7,2% не брали б участі у голосуванні, а 1,2% зіпсували б бюлетень.

«Соціополіс» також змоделював результати можливого другого туру за різних пар кандидатів.

У разі протистояння Залужного та Зеленського за Залужного готові проголосувати 46,1% усіх опитаних, за Зеленського — 28%. Серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився зі своїм вибором, співвідношення становило б 62,2% проти 37,8%.

У парі Кирило Буданов — Володимир Зеленський Буданов отримав би 35,6% серед усіх опитаних, Зеленський — 26,9%. Серед визначених виборців показники становили б 57% і 43% відповідно.

У моделюванні пари Буданов — Федоров за Буданова готові проголосувати 36% усіх опитаних, за Федорова — 26,2%. Серед визначених виборців — 57,9% і 42,1%.

У парі Буданов — Залужний за Буданова проголосували б 29,4% усіх опитаних, за Залужного — 43,6%. Серед тих, хто визначився, показники становили б 40,3% і 59,7%.

У разі другого туру між Зеленським та Федоровим 31,7% усіх опитаних віддали б голос Зеленському, а 33,6% — Федорову. Серед визначених виборців співвідношення становило б 48,5% і 51,5%.

У парі Залужний — Федоров за Залужного готові проголосувати 45,4% усіх опитаних, за Федорова — 24,4%. Серед визначених виборців — 65% і 35% відповідно.

Окремо дослідники запитали українців про можливу черговість проведення президентських і парламентських виборів. 53,6% опитаних вважають, що у разі реального припинення бойових дій та призначення виборів президентські й парламентські вибори мають відбутися одночасно.

Ще 22,2% вважають, що першими мають відбутися президентські вибори, а 19% — що спочатку потрібно провести вибори до Верховної Ради.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю CATI на основі випадкової вибірки мобільних номерів. У ньому взяли участь 1002 жителі підконтрольних уряду територій України віком від 18 років. Українців, які на момент дослідження перебували за кордоном, до вибірки не включали.

Дослідники також не включали до генеральної сукупності жителів окупованих територій, де на момент проведення опитування був відсутній мобільний зв'язок українських операторів.

Теоретична статистична похибка з довірчою ймовірністю 0,95, без урахування дизайн-ефекту, не перевищує 3,1% для показників, близьких до 50%, та 1,4% для показників, близьких до 5% і 95%.