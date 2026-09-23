Польща підняла винищувачі через порушення повітряного простору російським Мі-8

Російський військовий гелікоптер Мі-8 23 вересня порушив повітряний простір Польщі. Гелікоптер зайшов на територію країни з боку Калінінградської області.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Інцидент стався об 11:08 на північ від міста Бранево, неподалік кордону з Калінінградською областю РФ.

За даними польського командування, гелікоптер порушив повітряний простір Польщі на максимальну глибину близько 300 метрів. У повітряному просторі країни він перебував протягом 42 секунд.

«Характер інциденту свідчить про те, що Росія вкотре перевіряє готовність нашої системи протиповітряної оборони», — заявили у Збройних силах Польщі.

Політ російського гелікоптера відстежували польські радіолокаційні системи. Після виявлення порушення в повітря підняли винищувачі. Наземні сили та засоби також перевели у стан готовності.

У польському командуванні наголосили, що екіпажі систем протиповітряної оборони країни цілодобово контролюють повітряний простір та перебувають у постійній готовності до реагування.

Інцидент стався на тлі посиленої уваги Польщі до порушень її повітряного простору та активності Росії поблизу польських кордонів.

13 вересня неподалік польсько-українського кордону сталася атака на автозаправну станцію або територію поблизу неї, а також на склад товарного потяга. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після цього заявив, що найближчі тижні та місяці можуть бути періодом посилення російської активності та не виключив її поширення на територію Польщі.

22 вересня Міністерство оборони Польщі також повідомило про безпілотник, виявлений приблизно за кілометр від американської бази протиракетної оборони в Редзіково. У польському Міноборони зазначили, що цей цивільний дрон не становив загрози для бази, перебував під постійним спостереженням військових систем ППО та не пролітав над самим об'єктом.

Напередодні, 22 вересня, віцепрем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Росія підвищує рівень ескалації у відносинах із державами НАТО, а польська влада розглядає подальші заходи для посилення безпеки країни.