Естонія планує передачу Україні значної кількости локомотивів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною. Серед ключових тем розмови була підготовка до передачі Україні значної кількості локомотивів, необхідних для підтримки залізничного сполучення на тлі російських ударів по транспортній інфраструктурі.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі X.

За словами міністра, він поінформував естонського колегу про останні російські атаки, ситуацію на фронті та актуальні події, пов’язані з мирними ініціативами.

«Окреслив нагальні потреби України у зміцненні обороноздатності та стійкості напередодні зими, приділивши особливу увагу російським ударам по залізничній інфраструктурі. Щиро вдячний Маргусу та Естонії за сьогоднішнє підтвердження того, що вони працюють над передачею Україні значної кількості локомотивів», — написав Сибіга.

Він наголосив, що Україна високо цінує цю підтримку, адже від стабільної роботи транспортного сполучення залежать економіка країни та повсякденне життя громадян.

Сторони також обговорили Конференцію з відновлення України, яка має відбутися в Таллінні, та очікувані результати цього заходу.

Окрему увагу міністри приділили посиленню тиску на Росію. Сибіга зазначив, що санкції проти Москви потрібно посилювати рішуче й швидко, а не поступово.

За його словами, співрозмовники обговорили подальше посилення санкцій Європейського Союзу проти Росії, збільшення оборонної допомоги Україні, зокрема в межах ініціативи НАТО PURL, а також притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини.

Сибіга подякував Естонії за підтримку України та назвав її надійним союзником і другом.