США і Китай повинні бути партнерами, - Сі Цзіньпін

У заяві з нагоди свого прибуття до США голова КНР Сі Цзіньпін зазначив, що його країна та США мають бути партнерами, а не суперниками.

Досягнення великого відродження китайської нації та повернення величі Америки можуть йти пліч-о-пліч, і обидві країни можуть сприяти успіху одна одної, тим самим приносячи користь усьому світу, повідомляє АР.

Сі зазначив, що обидві сторони повинні йти назустріч одна одній і спільно працювати над побудовою стабільних відносин - таких, де співпраця є основою, конкуренція утримується в належних межах, розбіжності врегульовуються, а мир є цілком реальним.

Трамп, говорячи про те, що вийшов зустрічати літак Сі, зазначив: "Думаю, вони це цінують – це надзвичайні люди".

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