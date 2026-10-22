Окупанти атакували дронами телерадіокомпанію та об'єкт енергетики на Полтавщині

Російські безпілотники в ніч на четвер атакували приватну телерадіокомпанію та об'єкт енергетичної інфраструктури у Полтавській області.

"У Кременчуці ворожий БПЛА атакував будівлю приватної телерадіокомпанії. Виникла пожежа", - повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Люди не постраждали. Інформація уточнюється.

"У Кременчуцькому районі зафіксовано влучання БПЛА по об'єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих", - повідомив Дяківнич.

Фото: ДСНС.