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Війна

Окупанти атакували дронами телерадіокомпанію та об'єкт енергетики на Полтавщині

Окупанти атакували дронами телерадіокомпанію та об'єкт енергетики на Полтавщині

Російські безпілотники в ніч на четвер атакували приватну телерадіокомпанію та об'єкт енергетичної інфраструктури у Полтавській області.

"У Кременчуці ворожий БПЛА атакував будівлю приватної телерадіокомпанії. Виникла пожежа", - повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Люди не постраждали. Інформація уточнюється.

"У Кременчуцькому районі зафіксовано влучання БПЛА по об'єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих", - повідомив Дяківнич.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстріленергетикаПолтавська областьокупантидронителерадіокомпанія
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