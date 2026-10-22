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Російські «гуманісти» випустили nри хвилі балістичних ударів по Києву, - Зеленський

Російські «гуманісти» випустили nри хвилі балістичних ударів по Києву, - Зеленський

Після зустрічі зі спецпредставником США і розмов про мир і переговори росіяни випустили по Києву 21 ракету.

"Три хвилі балістичних ударів випустили російські "гуманісти" по Києву з вечора. Застосували 21 ракету. На жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства. Серед пошкоджених об'єктів навіть монастир", - сказав президент Володимир Зеленський.

Загалом під російськими ударами цієї ночі опинилися 12 областей.

"У Києві та регіонах поранені 34 людини, серед них п'ятеро дітей. Станом на зараз відомо про двох загиблих", – зазначив Зеленський.

Він назвав російський ракетний удар показовим.

"Фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару. Це означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається. Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика – відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію", – підсумував Зеленський.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиїввійнаобстрілЗеленськийокупанти
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