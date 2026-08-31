«Фантоми» повернулися: від сьогодні у столиці починається полювання на водіїв

В Україні відновлюють роботу автомобілів-фантомів, які можуть автоматично фіксувати порушення правил дорожнього руху. Уже з 31 серпня три такі патрулі працюватимуть на дорогах Києва та Київської області.

На першому етапі спеціальні автомобілі патрулюватимуть столицю та область. Зовні вони практично не відрізняються від звичайних машин, тому водії не можуть заздалегідь визначити, що поруч перебуває автомобіль із системою автоматичної фіксації, повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Надалі кількість таких патрулів планують збільшувати, а їхню роботу — поширити на інші регіони України.

За словами Білошицького, саме перевищення швидкості залишається однією з найпоширеніших причин аварій із постраждалими. На такі ДТП, за його словами, припадає понад 42% аварій із потерпілими та загиблими.

Тому правоохоронці розраховують, що непомітні для водіїв патрулі змушуватимуть автомобілістів постійно дотримуватися встановлених обмежень швидкості, а не лише знижувати швидкість у місцях, де вони бачать звичайний патруль.

Як «фантоми» фіксуватимуть порушення

Спеціальне обладнання автомобілів дозволяє вимірювати швидкість транспортних засобів як під час руху патрульної машини, так і тоді, коли вона стоїть. Після фіксації швидкості система розпізнає номерний знак автомобіля та перевіряє отриману інформацію за відповідними базами даних.

Якщо виявлено порушення, дані передаються до системи автоматичної фіксації. На їхній основі формується постанова про адміністративне правопорушення. Таким чином, у більшості випадків патрульним не потрібно зупиняти водія безпосередньо на дорозі.

Важлива особливість «фантомів» полягає в тому, що вони можуть контролювати швидкість автомобілів в обох напрямках руху — як тих, що їдуть попереду, так і транспортних засобів, які рухаються назустріч.

Крім автоматичного режиму, автомобілі можуть працювати й у звичайному режимі патрулювання. Для цього вони оснащені двома відеокамерами, які фіксують ситуацію перед службовою машиною та позаду неї.

Якщо поліцейські помітять грубе порушення, наприклад створення аварійної ситуації, вони можуть зупинити автомобіль і притягнути водія до адміністративної відповідальності.

Як повідомляло раніше ForUa, на дорогах України мають запрацювати десятки нових камер автоматичної фіксації.