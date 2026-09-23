Польове побачення: що показала і завуалювала зустріч президентів України та США

У вівторок, 22 вересня, відбулися очні перемовини Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Про що зрештою домовилися лідери двох держав, а які питання так би мовити зависнули у повітрі – далі в матеріалі ForUA.

Сказати, що очікування від чергової зустрічі президентів України та США були превентивно завищені, було б великим перебільшенням. Причин на те багато, але ключова одна: ця зустріч відбувалася на полях загальних дебатів високого рівня 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, а подібний формат не передбачає ухвалення стратегічних рішень. Поряд з тим і применшувати роль такого роду комунікації на найвищому – президентському рівні апріорі неможна, позаяк часто-густо саме в кулуарах і, як то кажуть, на ходу можуть бути узгоджені напрацювання, котрі з часом дуже влучно і гучно «вистрелять».

Отже, нинішня зустріч у Нью-Йорку українського та американського президентів тривала близько 40-ка хвилин, а перед її початком лідери недовго поспілкувалися з журналістами. Нинішній господар Банкової одразу ж наголосив, що ключова перемовна тема – припинення сумнозвісної путінської «СВО». «Сподіваюсь на завершення цієї війни - з допомогою президента Трампа, звісно, і що це буде якомога швидше. Ще до зими, бо це дуже важливо», - акцентував Зеленський. Натомість Трамп сказав, що, на його думку, Україна і Росія мирну угоду укладуть, але наголосив, що не може розкривати будь-які деталі.

Зрештою, конкретики щодо того, як це може бути і що буде взято за основу гіпотетичної мирної угоди, у Нью-Йорку так і не пролунало ні від очільника Банкової, ні від господаря Овального кабінету. «Думаю, вони обидва (Володимир Зеленський і Путін. - Ред.) хочуть, щоб війна закінчилася. Настав час, багато людей гинуть, й ніхто цього не хоче», - констатував сказав Трамп. Після закритого рандеву з українським колегою він не виходив з заявами до преси, тоді як Зеленський постфактум дещо пролив світло на зміст розмови з президентом США.

Зокрема, стало відомо про те, що офіційні Київ та Вашингтон обговорюють можливості виробництва за американською ліцензією антибалістичних ракет Patriot, яких гостро потребує наша держава. Тут потрібно принагідно нагадати, що «добро» на видачу відповідних ліцензій Трамп публічно обіцяв дати ще влітку на саміті НАТО, але поки що як бачимо, процес перебуває на сирій перемовній стадії. Вже після завершення зустрічі з Трампом український президент наголосив, що американська сторона «не висловилась проти» надання Києву ліцензії на виробництво ракет. «Ніхто не сказав «ні», але конкретики ми поки що не почули», - зазначив нинішній гарант української Конституції. При цьому термін для початку виробництва в Україні цих ракет він оцінив в 1-1,5 року. Водночас, за словами глави держави, який, до речі, назвав «польову» зустріч з Трампом позитивною та продуктивною, президент США пообіцяв розглянути можливість надання Києву ракет Patriot для проходження зимового періоду. Попутно Зеленський розповів, що вже має конкретну домовленість з Німеччиною щодо надання 600 ракет Patriot протягом 2027-2028 років.

Перед початком переговорів Дональд Трамп також прокоментував вплив російсько-української війни на світовий дефіцит дизелю. На його думку, українські атаки по нафтопереробних потужностях і запасах дизельного пального на території Росії завдали країні-агресорці «серйозного удару» і вплинули на світові ціни на дизель. Раніше американські медіа писали, що Трамп у нещодавній телефонній розмові закликав Зеленського негайно зупинити удари по російських НПЗ. За підсумками ж зустрічі Зеленський підтвердив, що Трамп дійсно підіймав питання дизелю. Але, наголосив український лідер, влада США не вимагала від Києва припинити удари по НПЗ в односторонньому порядку.

Володимир Зеленський також сказав, що сподівається на тристоронню зустріч президентів України, США і РФ для завершення війни. У випадку, якщо кремлівський диктатор не зробить «кроки для деескалації», то Україна сподівається на введення проти Кремля «дуже сильних» санкцій згідно з законом Ліндсі Грема, додав глава української держави.

Що стосується антиросійських рестрикцій, відомих як «пекельні санкції», то, в кулуарах ООН 22 вересня Трамп заявив, що перед тим як ухвалювати рішення він предметно обговорить це питання з лідером КНР Сі Цзіньпіном, офіційний візит якого до США, до слова, стартує сьогодні і триватиме кілька днів поспіль.

В даному контексті важливо зазначити, що після перемовин з Трампом президент Зеленський розповів, що піднімав питання залучення лідера Китаю до переговорів про припинення війни Росії в Україні: «Я дуже відверто сказав президенту (Трампу – Ред.), що ми вважаємо: буде доцільно, якщо він залучить президента (Китаю – Ред.) Сі – він має вплив на Путіна. Якщо ми хочемо закінчити цю війну не лише на словах, то всі маємо працювати над цим цілодобово – заради людей».

Наразі певна нестиковка виходить з тематичним кейсом щодо ймовірного енергетичного перемир’я між Києвом та Москвою. Опісля перемовин з Трампом Зеленський повідомив, що США невдовзі передадуть українську пропозицію стосовно енергетичного перемирʼя росіянам. Натомість дещо згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що угоди про енергетичне перемир’я між Україною та Росією «немає». Власне те, що угоди не має – очевидно і сліпому, але питання в тому, чи дійсно готова американська сторона бути активним посередником, щоб така угода зрештою таки побачила світ – поки що відкрите. В усякому разі жоден представник американської владної збірної, ні сном, ні духом не обмовився про намір лобіювати це питання шляхом комунікації з Кремлем.

Не принесли учорашні перемовини президентів Зеленського і Трампа конкретної відповіді на запитання про можливість чи не таку «мирної» зустрічі на рівні лідерів України, США та РФ. Якщо глава української держави вкотре висловив готовність до зустрічі з кремлівським диктатором «попри ненависть», то президент США, коментуючи цей кейс, як то кажуть, блукав у трьох соснах. Журналісти поцікавилися у нього в кулуарах саміту ООН, чи, на його думку, Путін приїде на його запрошення на саміт G20 у Маямі (пройде 14-15 грудня – Ред.) для тристоронньої зустрічі за участі Зеленського – як це пропонував раніше український президент. «Ну, я не знаю…», – відповів очільник Білого дому. При цьому він вирішив нагадати про те, що зустрічався з Путіним на Алясці у серпні минулого року.

За словами Трампа, російський правитель, ймовірно, погодиться на ще одну зустріч, вірогідно, маючи на увазі двосторонній формат: США-РФ. Очевидно, що це не надто приємний для України сигнал, позаяк роспропаганда миттєво підхопила дану трампівську тезу, усіляко намагаючись воскресити сумнозвісний дух Анкориджу, з яким Кремль носиться як з писаною торбою. Втім, у будь-якому разі чергова зустріч лідерів України та США у форматі face to face є надзвичайно важливим комунікаційним моментом з офіційним Вашингтоном, який був і залишається єдиним посередником в питанні припинення російсько-українскької війни.