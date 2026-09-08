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Спорт

Стали відомі імена номінантів на звання найкращого футбольного голкіпера 2026 року

Стали відомі імена номінантів на звання найкращого футбольного голкіпера 2026 року

Визначилися десять кандидатів, які претендують на звання найкращого воротаря року за версією авторитетного видання France Football.

Як інформує «Террикон»,  до списку увійшли як герої клубного сезону, так і найкращі воротарі чемпіонату світу в Мексиці, США та Канаді.

Номінанти на звання найкращого воротаря року (за версією журналу France Football):

Яссін Буну - «Аль-Хіляль», Марокко

Тібо Куртуа – «Реал», Бельгія

Жоан Гарсія - «Барселона», Іспанія

Грегор Кобель - «Боруссія» Дортмунд, Швейцарія

Еміліано Мартінес - «Астон Вілла», «Челсі», Аргентина

Едуар Менді - «Аль-Ахлі» Джидда, Сенегал

Давид Рая - «Арсенал», Іспанія

Матвій Сафонов - «ПСЖ», нейтральний

Унаї Сімон - «Атлетік», Іспанія

Возінья - «Коло-Коло», Кабо-Верде.

Офіційна церемонія вручення «Золотого м’яча» 2026 року відбудеться 26 жовтня в Лондоні, де оголосять найкращого футболіста, тренера, команду та переможців інших номінацій.

Фото: Ballon d’Or.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболНовини спорту
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