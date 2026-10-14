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Суспiльство

В Україні 14 жовтня дощитиме, вдень до +22°

В Україні 14 жовтня дощитиме, вдень до +22°

У середу, 14 жовтня, в Україні утримається хмарна із проясненнями погода, у більшості областей очікують дощі та зниження температури повітря. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

«Вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі (в Сумській, Харківській та Полтавській областях впродовж доби значні дощі, місцями грози); на решті території без опадів», - йдеться у повідомленні.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях становитиме 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 9-14° тепла; на решті території вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°; на сході та південному сході країни вночі 9-14°, вдень 17-22°.

У Києві та області 14 жовтня хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°. На Київщині вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°.

 

 Автор: Сергій Ваха

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