Чиновники та депутати отримували «відкати» на ремонті доріг Полтавщини

На Полтавщині САП та НАБУ повідомили підозри у справі щодо отримання "відкатів" під час ремонту доріг – від підрядників вимагали 10% за безперешкодне виконання договорів щодо і своєчасну оплату виконаних робіт, повідомляє САП.

Серед підозрюваних колишній заступник голови Полтавської обласної ради, депутат Полтавської міської ради, посадовець Полтавської міської ради, а також два представники підрядних компаній.

У червні 2026 року НАБУ і САП повідомили про підозру депутату та посадовцю Полтавської міськради та двом представникам підрядних компаній. Тепер загальна кількість підозрюваних у справі – 9 осіб.

Службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у змові з колишнім заступником голови обласної ради та двома депутатами міської ради налагодили систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди від підрядників.

Посадовці вимагали від компаній "відкат" у розмірі 10% від суми договорів на обслуговування та поточний ремонт місцевих доріг. Загальна сума одержаної неправомірної вигоди становить понад 29,9 млн грн.

У межах досудового розслідування встановлено, що з квітня 2024 року по січень 2026 року депутат організував вимагання та отримання неправомірної вигоди від представників суб'єктів господарювання.

З цими підприємцями Полтавська міська рада в особі УЖКГ укладала договори підряду на виконання ремонту вулично-дорожньої мережі, тротуарів, внутрішньоквартальних житлових, прибудинкових та інших територій Полтавської міської територіальної громади.

До своєї протиправної діяльності депутат залучив довірену особу, яка в подальшому спілкувалася з підприємцями, вела розрахунки отриманих коштів, займалася зняттям та передачею коштів.

Встановлено причетність до вчинення цього злочину колишнього заступника голови Полтавської обласної ради, депутата й посадовця Полтавської міської ради та двох представників підрядних компаній.

Фото: САП.