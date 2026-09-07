Обидві сторони повинні будуть піти на компроміси - Віткофф

США очікують на швидке оголошення тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні. Вашингтон уже передав Києву ідеї, які раніше обговорював із Москвою, а також почув позицію Володимира Зеленського. Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф за підсумками переговорів у Києві.

За словами Віткоффа, американська делегація прибула до Києва з конкретними пропозиціями, які раніше обговорювала під час переговорів у Москві. Представники Вашингтона також вислухали позицію президента України Володимира Зеленського щодо можливого формату переговорів за участю України, США та Росії. «Ми почули пана Зеленського та його думку про тристоронні переговори. Надіємося, що про них скоро буде оголошено. Усі важливі ідеї, які ми обговорили в Москві, ми привезли сюди, до Києва», — сказав Віткофф. Таким чином, у Вашингтоні розраховують перейти від попередніх консультацій до безпосереднього тристороннього формату.

Спецпредставник президента США визнав, що дипломатичне врегулювання війни буде непростим процесом і вимагатиме поступок від обох сторін. Водночас він заявив, що Сполучені Штати бачать можливості для досягнення домовленостей. «Обидві сторони повинні будуть піти на компроміси. Мені здається, у нас є всі інструменти для цього», — зазначив Віткофф. За його словами, Вашингтон прагне домогтися саме мирного та дипломатичного завершення війни, хоча переговорний процес залишається складним.

Окремо Віткофф наголосив на важливості координації зі США європейських партнерів. За його словами, Вашингтон хоче діяти спільно із союзниками, тому під час переговорів у Києві були присутні й представники європейських країн. Американська сторона розраховує, що спільна робота з Україною та європейськими партнерами допоможе створити умови для подальшого дипломатичного процесу.

Наразі конкретна дата можливої тристоронньої зустрічі США, України та Росії не оголошена. Водночас Віткофф заявив, що сподівається на її швидке анонсування.

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