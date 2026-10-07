Джей Ді Венс назвав Ірану умову для завершення війни

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран має суттєво скоротити свої потужності зі збагачення урану, якщо хоче домовитися з Вашингтоном про завершення війни, повідомляє агенція Reuters.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в ексклюзивному інтерв’ю агенції Reuters заявив, що Іран повинен здійснити «суттєве» скорочення своїх потужностей зі збагачення ядерного матеріалу, щоб задовольнити вимоги США та покласти край семимісячній війні між країнами.

При цьому, Вашингтон не має чіткого уявлення про те, хто саме в Тегерані ухвалює рішення під час переговорів.

Джей Ді Венс відіграє провідну роль у переговорах щодо врегулювання цього збройного конфлікту; у червні він сприяв укладенню попередньої мирної угоди, яка, втім, швидко зірвалася.

Ця війна сколихнула світові енергетичні ринки та стала політичним тягарем для президента Дональда Трампа й інших республіканців напередодні проміжних виборів у США в листопаді.

Виступаючи в понеділок після передвиборчої поїздки на Аляску, Венс зазначив, що будь-яка угода вимагатиме від Ірану скорочення потужностей зі збагачення ядерного матеріалу, а не просто надання запевнень щодо майбутнього згортання ядерної програми.

«Якщо ви не прагнете створити ядерну зброю, то навіщо вам паливо, збагачене до 60%? А якщо ви хочете продемонструвати, що не збираєтеся створювати ядерну зброю, — не виробляйте високозбагачене паливо. Це фундаментальне, принципове питання», — сказав Венс.

Останніми тижнями Іран та США обмінювалися пропозиціями, спрямованими на припинення війни та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку — життєво важливий маршрут для транспортування енергоносіїв. Трамп відхилив останню пропозицію Тегерана та попередив, що після проміжних виборів військові дії можуть посилитися.

Венс заявив, що США залишаються відкритими до укладення угоди, але вимагатимуть від Ірану конкретних поступок у ядерній сфері.

Ситуацію ускладнює те, що, за словами Венса, у Вашингтоні не мають певності щодо того, хто саме ухвалює рішення у Тегерані.

Венс повідомив, що США ведуть переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном та міністром закордонних справ Аббасом Арагчі. За його словами, залишається незрозумілим, наскільки великим впливом вони володіють у владній структурі Ірану після того, як на початку війни внаслідок спільних ударів США та Ізраїлю загинув верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану в неділю заявив, що американські посадовці чудово знають, хто є їхніми іранськими візаві та як функціонує система ухвалення рішень в Ірані.

Як повідомляв ForUA, днями президент Дональд Трамп анонсував швидке ухвалення рішення про відновлення ударів по Ірану та заявив, що ситуація навколо контролю Сполученими Штатами Ормузької протоки може змінитися.