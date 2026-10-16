Поліцейські на Дніпропетровщині влаштували розбій на 3 мільйони

Працівники ДБР повідомили про підозру трьом працівникам поліції Дніпропетровщини, двоє з яких обіймають керівні посади, які, за даними слідства, організували та вчинили розбійний напад на мешканця Нікополя, щоб заволодіти його криптовалютою та готівкою.

Загальна сума завданих потерпілим збитків перевищує 3 млн. грн., повідомляє ДБР.

Правоохоронці мали інформацію про мешканця Нікополя, який, за наявними у них даними, був причетний до розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин. Також їм стало відомо про 100 тисяч доларів США на його криптогаманці.



Після цього вони розробили план нападу та заздалегідь створили криптогаманець, на який планували переказати цифрові активи потерпілого.



Близько опівночі 18 червня 2026 року двоє з підозрюваних у масках напали на чоловіка у Нікополі. Третій спільник координував їхні дії за допомогою засобів зв’язку.



Нападники застосували до потерпілого сльозогінний газ та здійснили в його бік кілька пострілів із травматичної зброї. Після цього чоловіка наздогнали, одягли на нього кайданки та завдали численних ударів по голові, тулубу й ногах.



Погрожуючи зброєю та подальшим насильством, правоохоронці змусили потерпілого розблокувати мобільний телефон і отримали доступ до його криптогаманця. Звідти на заздалегідь підготовлений рахунок переказали криптовалюту в еквіваленті близько 51 тис. доларів США.



На цьому нападники не зупинилися. Під психологічним тиском чоловіка змусили зателефонувати матері та вимагати гроші за його звільнення.



Побоюючись за життя сина, жінка передала нападникам понад 17 тис. доларів США.



Загалом потерпілим завдано матеріальної шкоди на понад 3 млн грн.



Трьом працівникам поліції повідомлено про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).



Правоохоронців затримано. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.



Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до розбійного нападу.

Фото: ДБР.