The Telegraph: Суровікіну визначили мости через Дніпро як одну з головних цілей

З наближенням зими Росія може знову посилити удари по цивільній інфраструктурі України, намагаючись компенсувати відсутність значних успіхів на фронті. Як пише The Telegraph, Владімір Путін залучив генерала Сєрґєя Суровікіна, відомого жорстокими бомбардуваннями Алеппо в Сирії, до реалізації стратегії, спрямованої зокрема проти Києва.

За даними видання, Кремль прагне змінити ситуацію на фронті, де російський наступ на Донбасі протягом кількох місяців не дає очікуваних результатів. Українські війська відтісняють російські сили в районі Покровська та Лимана, тоді як втрати армії РФ залишаються дуже високими.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що лише за один тиждень було вбито понад 10 тисяч російських військових. The Telegraph зазначає, що незалежно від того, наскільки точною виявиться ця цифра, Росія платить значну ціну за обмежені територіальні здобутки. Водночас Кремлю стає дедалі складніше набирати достатню кількість контрактників для поповнення втрат.

Оголошення масштабної мобілізації, яка потенційно могла б охопити сотні тисяч росіян, стало б політично ризикованим рішенням для Кремля. Тому, на думку видання, Путін прагне домогтися істотної зміни ситуації на полі бою, перш ніж буде змушений вдатися до такого кроку.

Однією з основних цілей Суровікіна, за даними The Telegraph, є мости через Дніпро, які мають критичне значення для функціонування Києва. Не досягаючи бажаних результатів безпосередньо на фронті, Москва, як зазначає видання, намагається перенести війну на територію, де розраховує отримати перевагу, — атакуючи інфраструктуру та виснажуючи цивільне населення.

The Telegraph звертає увагу на вразливість української протиповітряної оборони. Запаси ракет-перехоплювачів перебувають під значним тиском, особливо дефіцитними є високотехнологічні ракети для американських систем Patriot.

За оцінкою видання, саме тому Росія адаптує тактику, дедалі частіше завдаючи ударів по інфраструктурі, від якої залежить функціонування Києва та інших українських міст.

«Путін виявив слабке місце», — пише The Telegraph, наголошуючи, що Росія намагається перевірити, чи зможе вона виснажити Україну та її союзників швидше, ніж сама втратить здатність вести війну.

Росія має значно більше населення, ніж Україна, а її економіку поступово переведено на воєнні рейки. Кремль розраховує, що зможе довше витримувати людські та економічні втрати, ніж Україна, а західні уряди — зберігати громадську й політичну підтримку допомоги Києву.

У зв'язку з цим The Telegraph закликає західні країни збільшити постачання Україні ракет для ППО, радарів, безпілотників і систем радіоелектронної боротьби.

Видання також пропонує НАТО розглянути можливість використання своєї авіації для захисту українського цивільного населення та критичної інфраструктури в разі масштабних атак Росії. Йдеться, зокрема, про можливість захисту визначених районів або об'єктів у крайньому випадку без безпосереднього вступу Альянсу у війну.

При цьому The Telegraph наголошує, що така модель не обов'язково передбачає запровадження традиційної безпольотної зони над Україною.