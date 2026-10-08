﻿
Столиця

Через російську атаку в багатоповерхівці Києва загинули двоє людей

Через російську атаку в багатоповерхівці Києва загинули двоє людей

Вранці стало відомо, що внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Києві ввечері 7 жовтня загинули двоє людей.

У Деснянському районі 2 людей загинуло внаслідок російської атаки, повідомляє ДСНС.

Увечері 7 жовтня ворог атакував багатоповерхівку, спричинивши пожежу та часткове руйнування конструкцій на рівні 10-го поверху.

В одній з пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла 2 загиблих людей. 

Вдалося врятувати 22 людей, серед них 8 дітей. Також 4 людини постраждали, серед – них двоє дітей.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ДСНСКиїввійнаобстрілокупантидрони
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У польській школі учень із ножем поранив п’ятьох дітей і трьох дорослих
Свiт 07.10.2026 16:48:59
У польській школі учень із ножем поранив п’ятьох дітей і трьох дорослих
Читати
Генштаб заявив про ураження аеродрому «Сеща» та військових об’єктів РФ
Війна 07.10.2026 16:07:11
Генштаб заявив про ураження аеродрому «Сеща» та військових об’єктів РФ
Читати
У Європі вже готуються до перших після війни виборів в Україні
Полiтика 07.10.2026 15:53:37
У Європі вже готуються до перших після війни виборів в Україні
Читати

Популярнi статтi