Через російську атаку в багатоповерхівці Києва загинули двоє людей

Вранці стало відомо, що внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Києві ввечері 7 жовтня загинули двоє людей.

У Деснянському районі 2 людей загинуло внаслідок російської атаки, повідомляє ДСНС.

Увечері 7 жовтня ворог атакував багатоповерхівку, спричинивши пожежу та часткове руйнування конструкцій на рівні 10-го поверху.

В одній з пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла 2 загиблих людей.



Вдалося врятувати 22 людей, серед них 8 дітей. Також 4 людини постраждали, серед – них двоє дітей.

Фото: ДСНС.