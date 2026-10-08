Індія запропонувала план перемир’я між Україню та РФ

Індія запропонувала перемир'я між Росією та Україною з трьох частин, яке припинило б атаки на енергетичні об'єкти та іншу інфраструктуру, зберегло б потоки зерна й енергоносіїв через чорноморські порти та поклало б край ударам по комерційному судноплавству на цьому стратегічному водному шляху, повідомили люди, обізнані з пропозицією, повідомляє Hindustan Times.

План виходить за межі окремих пропозицій щодо припинення вогню від Єгипту, Туреччини та США, оскільки одночасно охоплює інфраструктуру й комерційне судноплавство, зберігаючи постачання життєво важливих товарів.

Пропозицію передали українському керівництву під час візиту міністра закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкара до Києва 3 вересня. Її обговорювали на його окремих зустрічах із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та президентом Володимиром Зеленським.

Єгипет і Туреччина зосередилися на забезпеченні безперешкодного постачання зерна з Чорного моря шляхом призупинення атак на комерційне судноплавство. Пропозиція США стосувалася "енергетичного перемир'я".

Співрозмовники підтвердили подальші переговори між трьома країнами.

2 жовтня Сибіга повідомив, що Україна отримала пропозиції щодо припинення вогню від Індії, Єгипту, Туреччини та США. Індійську він назвав найбільш всеосяжною.

За словами міністра, Україна готова розглядати різні формати припинення вогню, зокрема вздовж лінії фронту, але перемир'я має також охоплювати енергетичну й портову інфраструктуру та ситуацію в Чорному морі.

Фото: ET Online.