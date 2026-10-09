В Україні 9 жовтня дощитиме у низці регіонів, вдень до +23°

У п’ятницю, 9 жовтня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода, у західних, вдень і в північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі; на решті території без опадів. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейбуці.

У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; вночі в Карпатах, вдень і у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 7-12° тепла, на півдні країни до 15°; вдень 18-23°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19°.

У Києві та області 9 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі 10-12° тепла, вдень близько 20°. На Київщині вночі 7-12° тепла, вдень 18-23°.