У лавах ЗСУ виявили зрадника

СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила ще одного російського інформатора у лавах ЗСУ.

Ним виявився мобілізований із Полтавщини, який на замовлення рф наводив ворожий вогонь на позиції свого штурмового полку та суміжних з’єднань Сил оборони, повідомляє СБУ.

Російських спецслужбістів насамперед цікавили координати найбільшого зосередження особового складу і техніки ЗСУ, а також полігонів, на яких фігурант проходив бойову підготовку.



Фігурант був завербований ворогом, коли самовільно залишив військову частину і почав шукати «легкі» заробітки у тематичних Телеграм-каналах.



Після вербування він отримав завдання: повернутися із СЗЧ до свого підрозділу, щоб збирати розвіддані для коригування російських обстрілів.



Інформатор «злив» рашистам геолокацію пункту тимчасової дислокації батальйону, в якому проходив службу, і залишив військову частину під приводом поїздки до шпиталю.



Однак замість візиту до медустанови, фігурант «заліг на дно» за місцем проживання у Кременчуку.



Співробітники СБУ завчасно убезпечили локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності і затримали коригувальника.



Під час обшуків у нього виявлено смартфон, з якого він координував свої дії з російським спецслужбістом. Для конспірації інформатор використовував анонімний чат та регулярно видаляв листування.



Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.