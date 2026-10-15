﻿
Економіка

Україні бракує $32 мільярди

Україні бракує $32 мільярди

Потреба України у зовнішньому фінансуванні бюджету на 2027 рік перевищує $52 млрд., з яких майже $20 млрд. уже забезпечено, а понад $32,6 млрд. (30 млрд. євро) ще потрібно залучити.

"Від цих коштів залежать оборона, пенсійні виплати, робота лікарень та бізнесу", – повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Вже забезпечене фінансування надійде завдяки домовленостям із ЄС, МВФ та Японією. Потреби Сил оборони, які фінансуються поза основним бюджетом, оцінюються у $45 млрд. (40 млрд. євро). Бюджетні видатки на оборону й безпеку наступного року сягнуть майже 44% ВВП.

Через російські удари по критичній інфраструктурі та підприємствах податкові надходження до бюджету до кінця року будуть приблизно на $1,5 млрд. меншими за прогноз.

Цього тижня уряд має затвердити всі рішення, необхідні для подальшого фінансування, а парламент – розглянути законопроєкти, передбачені програмами МВФ, Світового банку та ЄС.

Фото: Х.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

грошіУкраїнавійнаКорецький
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Уряд вирішив спростити та пришвидшити імпорт ліків
Здоров'я 14.10.2026 23:03:15
Уряд вирішив спростити та пришвидшити імпорт ліків
Читати
У Гамбурзі розпочався суд у справі «Північних потоків»
Свiт 14.10.2026 22:05:33
У Гамбурзі розпочався суд у справі «Північних потоків»
Читати
Ландтаг Саксонії-Ангальт закликав припинити допомогу Україні та скасувати антиросійські санкції
Свiт 14.10.2026 21:07:04
Ландтаг Саксонії-Ангальт закликав припинити допомогу Україні та скасувати антиросійські санкції
Читати

Популярнi статтi