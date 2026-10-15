Німеччина та Фінляндія виступили проти американського плану щодо активів Росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що заморожені в Європейському Союзі російські активи мають залишатися в Європі, а рішення щодо їхнього використання повинні ухвалювати європейські країни. Так він відреагував на повідомлення про пропозицію США передати частину цих коштів під американський контроль для активізації мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це Мерц сказав журналістам 15 жовтня перед початком саміту ЄС у Брюсселі.

«Це активи, які заморожені в Європі, і вони повинні залишатися замороженими в Європі. Це наша справа, і саме ми ухвалюємо рішення щодо них», — наголосив канцлер.

Проти американської ініціативи також виступив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Він підтвердив, що таку пропозицію обговорювали, але назвав її неприйнятною.

«Очевидно, що пропозиція такого типу обговорювалася. Але до неї неможливо ставитися позитивно. За жодних обставин», — заявив Орпо.

За його словами, заморожені російські активи, навпаки, потрібно використовувати для підтримки України, оскільки саме Росія руйнує українські міста та вбиває українців.

«Тому сама думка про те, щоб ці активи розморозити, є абсолютно неприйнятною», — сказав фінський прем'єр.

Орпо також повідомив, що має намір знову порушити на саміті ЄС питання використання заморожених російських коштів для допомоги Києву.

Раніше Financial Times із посиланням на чотирьох обізнаних співрозмовників повідомило, що США запропонували європейським країнам розморозити частину російських суверенних активів, заблокованих після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, та передати їх до фінансової структури під американським контролем. Ініціатива, за даними видання, мала на меті активізувати мирні переговори щодо завершення війни.

Цю пропозицію обговорювали під час переговорів у Маямі за участю американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а також представників України й європейських партнерів. Європейські учасники переговорів виступили проти такої ідеї.

Загалом західні країни заморозили близько 260 млрд євро російських суверенних активів. Із них приблизно 210 млрд євро заблоковані в ЄС, переважно в бельгійському депозитарії Euroclear.

Євросоюз уже спрямовує надзвичайні доходи від заморожених російських активів на фінансову та військову підтримку України. Водночас самі активи залишаються заблокованими, а рішення щодо їхнього можливого використання потребують подальшого юридичного й політичного узгодження.