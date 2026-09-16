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Війна

СБС ліквідували вже сьомого російського генерала

СБС ліквідували вже сьомого російського генерала

Командира 4-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ генерал-майор Антона Груніса ліквідували "птахи" СБС на тимчасово окупованій Донеччині 12 вересня.

"Як людина з угорським прізвищем, народжена в Україні, та воююча з птахами за неньку, доповідаю голосом через рота: генерала Груніса "нагородним" відділом відплати птахів СБС ліквідовано 12 вересня 2026 року у нічному лігві на ТОТ Донецької обл", - сказав командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

За його словами, російського генерала ліквідували "птахи" 427 обр СБС "Рарог".

Він нагадав, що це вже сьомий підтверджений російський воєначальник рівня комбриг/ком.дивізії /ком.армії, "відспіваний птахами СБС".

Раніше Груніс доповідав Путіну про "захоплення" Костянтинівки.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаДонецька областьгенералокупантиСБСГруніс
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