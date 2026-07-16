Верховна Рада затвердила новий Кабмін за поданням Корецького

Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету Міністрів України. За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати.

Призначення відбулося пакетом. Окремо парламент ще має розглянути кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ, які відповідно до Конституції вносить президент.

У новому уряді свої посади зберегли перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, а також міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції став колишній представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов.

Міністерство освіти і науки очолив голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко. Новим міністром у справах ветеранів призначено начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Міністерство економіки та довкілля очолив керівник українського офісу McKinsey & Company Олександр Кравченко, а Міністерство аграрної політики та продовольства – заступник міністра економіки Тарас Висоцький. Таким чином уряд повернувся до окремих міністерств економіки та довкілля й аграрної політики.

Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб очолив народний депутат від фракції «Слуга народу» Віталій Безгін. Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту очолив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Водночас посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України ліквідовано, натомість створено два окремі профільні міністерства.

Міністром юстиції став голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов. Міністерство цифрової трансформації очолила колишня заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук.

Новим міністром внутрішніх справ призначено голову Національної поліції Івана Вигівського.

Наразі парламент ще не розглянув кандидатури міністра закордонних справ та міністра оборони. Очікується, що на посаді глави МЗС залишиться Андрій Сибіга, тоді як кандидатуру нового очільника Міноборони президент має внести окремо.

До нового складу уряду не увійшли Тарас Качка, Олексій Кулеба, Олексій Соболев, Наталія Калмикова, Оксен Лісовий, Михайло Федоров та Ігор Клименко, якого, за інформацією ЗМІ, можуть запропонувати на посаду міністра оборони.

Нагадаємо, раніше цього дня Верховна Рада призначила Сергія Корецького, який до цього очолював НАК «Нафтогаз України», прем'єр-міністром України.