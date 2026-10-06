США без попереджень запроваджуватимуть санкції за зв’язки з Іраном

США попередили іноземні фінансові установи, які продовжують вести бізнес з Іраном або його фінансовим сектором, про те, що вони можуть бути піддані санкціям з боку Вашингтона без попереднього повідомлення.

Іран перебуває під жорсткими санкціями з боку США, але останніми тижнями Вашингтон попередив інші країни, що вони повинні ⁠розривати свої ділові зв’язки з Тегераном, інакше ключові компанії та організації ризикують бути відключеними від доларової фінансової системи.

Іноземні фінансові установи, які сприяють доступу Ірану до глобальної фінансової системи, зокрема шляхом надання послуг іранським банкам або їхнім дочірнім компаніям чи філіям у третіх країнах, можуть зазнати санкційних обмежень без попереднього повідомлення.

"Іноземні фінансові установи, які продовжують здійснювати операції з іранськими фінансовими установами, що перебувають під санкціями, можуть стати об’єктом санкцій у будь-який момент без попереднього повідомлення і повинні вжити негайних заходів для припинення такої діяльності та відносин", – повідомляє Мінфін США.

Заборона відкриття або ведення кореспондентських або транзитних рахунків у США для іноземної фінансової установи входить до числа суворих умов.

Фото: РБК-Україна.