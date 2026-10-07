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Нинішні тенденції не рухаються в напрямку припинення війни в Україні, - Рубіо

Нинішні тенденції не рухаються в напрямку припинення війни в Україні, - Рубіо

Питання членства України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному, оскільки для такого рішення необхідний консенсус усіх союзників.

"Членство України в НАТО, як ви знаєте, наразі не стоїть на порядку денному, оскільки, очевидно, має відбутися процес досягнення консенсусу, який передбачає одностайність", – заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Наразі США зосереджені на можливості припинення війни в Україні та готові відіграти конструктивну роль у цьому процесі.

"Наразі, коли йдеться про Україну, ми просто зосереджені на припиненні цього конфлікту, якщо це можливо", – наголосив держсекретар.

США стежать за розвитком ситуації та бачать, що нинішні тенденції не рухаються в напрямку припинення війни.

"І прикро бачити масштаби людських втрат, але ми чітко заявляли, що якщо ми можемо відіграти роль у припиненні цієї війни, ми хочемо відіграти конструктивну роль", – сказав Рубіо.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійнаРубіо
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