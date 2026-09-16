Україна розпочала відбір на «Євробачення-2027»: названо умови

Суспільне мовлення оголосило старт конкурсного відбору та вже приймає заявки від артистів, які хочуть представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Податися можуть сольні виконавці та гурти, у складі яких не більше шести людей. Учасники мають бути повнолітніми станом на 3 травня 2027 року.

Заявки прийматимуть до 2 листопада включно. Кількість композицій, які може подати один учасник, не обмежується. Дозволено також подавати демоверсії пісень. Водночас композиція повинна бути оригінальною та не може містити запозичень з інших творів. Тривалість пісні не має перевищувати трьох хвилин.

Музичним продюсером Нацвідбору на «Євробачення-2027» став співак, композитор та автор пісень Дмитро Шуров, відомий під сценічним ім'ям Pianoбой. Він уже працював із Нацвідбором у попередні роки.

Короткий список учасників Суспільне планує оприлюднити не пізніше 22 січня 2027 року. Переможця Нацвідбору визначать у лютому.

Формат фінального етапу конкурсу розроблятимуть з урахуванням безпекової ситуації та можливих викликів зимового періоду.

Як повідомляло раніше ForUa, нідерландська громадська телерадіокомпанія Avrotros відмовилася від участі в Євробаченні наступного року, заявивши, що конкурс більше не можна вважати нейтральним, доки одна з країн-учасниць залишається втягнутою у масштабний військовий конфлікт.