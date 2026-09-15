Троє жителів Дрогобича отримали доступ до понад 610 тисяч акаунтів Roblox

На Львівщині судитимуть трьох жителів Дрогобича, яких обвинувачують у незаконному отриманні доступу до понад 610 тисяч облікових записів користувачів ігрової платформи Roblox. За даними слідства, викрадені акаунти чоловіки продавали на російських інтернет-ресурсах, а розрахунки проводили через криптовалюту.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За версією слідства, схему організував 19-річний житель Дрогобича, залучивши до неї двох своїх 22-річних знайомих. Організатор розподіляв між учасниками завдання, контролював продаж викрадених акаунтів через сайт і Telegram, оплачував роботу серверів, розподіляв прибуток та перевіряв цінність отриманих облікових записів.

Двоє інших учасників, за даними слідства, перевіряли акаунти, адміністрували сайт і Telegram-канали, розміщували рекламу та спілкувалися з покупцями. Також вони зберігали, виводили та легалізовували отримані кошти.

За даними прокуратури, схема складалася з кількох етапів. Спочатку учасники отримували доступ до облікових записів користувачів. Для цього вони викрадали сесійні токени, зокрема cookie-файли, які дозволяли входити до чужих акаунтів без введення пароля.

У період із травня 2025 року до квітня 2026 року таким способом учасники групи отримали інформацію про понад 610 тисяч користувачів Roblox. Правоохоронці виявили 357 файлів із даними про профілі.

Акаунти, на яких були цінні предмети або віртуальна валюта, продавали окремо. Інші облікові записи збували оптом або зі знижкою. Продаж відбувався через російські інтернет-ресурси, а оплату покупці здійснювали на криптогаманці.

За даними слідства, один акаунт пересічно продавали приблизно за 70 російських рублів.

Після отримання оплати учасники групи, як стверджують у прокуратурі, легалізовували незаконно отримані кошти. Загалом вони відмили майже 2,4 млн грн, обмінявши криптовалюту на гривні та перевівши гроші на власні банківські рахунки для особистого користування.

Діяльність групи припинили у квітні 2026 року. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, накопичувачі інформації, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, а також готівку в євро та доларах. В одного з чоловіків також виявили екстракт канабісу.

Усім трьом інкримінують крадіжку, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та незаконний збут інформації з обмеженим доступом. Одного з обвинувачених додатково обвинувачують у незаконному зберіганні наркотиків.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Усі троє обвинувачених наразі перебувають під вартою.