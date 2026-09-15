ВАКС пояснив, чому дозволив Єрмаку зняти з ноги електронний браслет

Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, під час будівництва приватного котеджного містечка під Києвом.

Як повідомили у ВАКС, слідчий суддя частково задовольнив відповідне клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Водночас суд скасував обов’язок Єрмака носити електронний браслет. У ВАКС пояснили, що відповідно до висновку незалежного медичного спеціаліста подальше використання електронного засобу контролю може становити загрозу для життя та здоров’я підозрюваного. Ця обставина стала однією з підстав для відмови у продовженні цього процесуального обов’язку.

Інші обов’язки Єрмака залишаються чинними протягом наступних 60 днів. Він має прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання і роботи, а також не залишати межі раніше встановлених населених пунктів.

Крім того, Єрмак зобов’язаний здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт або паспорти для виїзду за кордон, дипломатичні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Також йому заборонено спілкуватися з визначеними в ухвалі слідчого судді особами, зокрема іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні, щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру.

НАБУ 11 травня повідомило про викриття організованої групи, причетної, за даними слідства, до легалізації понад 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. За версією слідства, протягом 2021–2025 років ці кошти легалізували шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування зі спа-зоною.

У цій справі про підозру повідомили Андрію Єрмаку та ще шістьом фігурантам. Сам Єрмак вважає висунуті проти нього звинувачення необґрунтованими.

14 травня ВАКС обрав для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 140 млн грн. Згодом за нього почали вносити заставу, а 18 травня Єрмак вийшов із-під варти під заставу.