Останки середньовічного царя Самуїла повернули до Софії

Останки середньовічного болгарського царя Самуїла повернули до Софії після 60 років перебування у Греції, повідомляє Euronews.

У суботу, 3 жовтня, останки болгарського правителя доправили до Софії літаком. Над містом пролетіла військова авіація, а почесна варта перенесла труну під час урочистої процесії до храму Святої Софії. Там люди вишикувалися в чергу, щоб віддати шану царю.

Самуїл правив у часи боротьби Болгарського царства з Візантійською імперією за розширення своїх володінь і помер у 1014 році. Його останки знайшли у прикордонному районі Греції 60 років тому. Відтоді Болгарія вела переговори з Афінами про їх повернення.

У Болгарії царя Самуїла вважають одним із важливих символів національної ідентичності.

Передача останків відбулася після угоди, укладеної минулого тижня міністрами культури Болгарії та Греції. За домовленістю Болгарія поверне Греції релігійні реліквії, вивезені з грецьких монастирів під час Першої світової війни.