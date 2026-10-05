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Польща готує закон про готовність до війни та розширення можливостей армії

Польща готує закон про готовність до війни та розширення можливостей армії

Польща готує закон про так званий «передвоєнний стан», який має визначити правила дій у ситуації, коли країна формально ще не перебуває у стані війни, але рівень загрози вже значно перевищує мирний.

Про це повідомляє Польське радіо.

У разі запровадження такого режиму військові мають отримати більше свободи для реагування на загрози.

«Визначити цей стан “війни — не війни”, з яким ми маємо справу і якого в нормативно-правових актах ніде не існує. Раніше міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш завжди використовував поняття “гібридна війна”, а тепер говорить про “передвоєнний стан”. І як би ми це не називали, безумовно, потрібно визначити, що ми маємо на увазі під цим станом і які обмеження у зв’язку з цим будуть скасовані, щоб військові могли діяти ефективно», — заявив генерал Роман Полько.

Підготовлений закон має посилити оборонні спроможності Польщі, покращити взаємодію Збройних сил зі службами, відповідальними за внутрішню безпеку, а також адаптувати чинні правила до сучасних загроз, передусім гібридних, кібернетичних і пов’язаних із дезінформацією.

Законопроєкт передбачає можливість швидшого перекидання військ, узгодження Плану оборонного реагування з документом НАТО NATO Response System, а також кращу підготовку інфраструктури до використання Збройними силами.

Крім того, планують збільшити кількість підрозділів у системі постійного оборонного чергування, а систему навчань, тренувань і курсів адаптувати до нових умов.

Нові правила можуть бути передані президенту Польщі вже протягом кількох тижнів.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив підготовку законопроєкту про готовність країни до можливого воєнного конфлікту.

Також із 1 жовтня Польща змінює процедури протиповітряної оборони у зв’язку з російськими авіаударами по Україні.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Польщавійназаконопроєкт
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