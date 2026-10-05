Польща готує закон про готовність до війни та розширення можливостей армії

Польща готує закон про так званий «передвоєнний стан», який має визначити правила дій у ситуації, коли країна формально ще не перебуває у стані війни, але рівень загрози вже значно перевищує мирний.

Про це повідомляє Польське радіо.

У разі запровадження такого режиму військові мають отримати більше свободи для реагування на загрози.

«Визначити цей стан “війни — не війни”, з яким ми маємо справу і якого в нормативно-правових актах ніде не існує. Раніше міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш завжди використовував поняття “гібридна війна”, а тепер говорить про “передвоєнний стан”. І як би ми це не називали, безумовно, потрібно визначити, що ми маємо на увазі під цим станом і які обмеження у зв’язку з цим будуть скасовані, щоб військові могли діяти ефективно», — заявив генерал Роман Полько.

Підготовлений закон має посилити оборонні спроможності Польщі, покращити взаємодію Збройних сил зі службами, відповідальними за внутрішню безпеку, а також адаптувати чинні правила до сучасних загроз, передусім гібридних, кібернетичних і пов’язаних із дезінформацією.

Законопроєкт передбачає можливість швидшого перекидання військ, узгодження Плану оборонного реагування з документом НАТО NATO Response System, а також кращу підготовку інфраструктури до використання Збройними силами.

Крім того, планують збільшити кількість підрозділів у системі постійного оборонного чергування, а систему навчань, тренувань і курсів адаптувати до нових умов.

Нові правила можуть бути передані президенту Польщі вже протягом кількох тижнів.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив підготовку законопроєкту про готовність країни до можливого воєнного конфлікту.

Також із 1 жовтня Польща змінює процедури протиповітряної оборони у зв’язку з російськими авіаударами по Україні.