ЄС готує обмеження для українських аграріїв

Єврокомісія пропонує суттєво обмежити доступ України до аграрного ринку та сільськогосподарських субсидій ЄС навіть після набуття членства.

Обмеження мають заспокоїти чинних членів ЄС, зокрема Польщу, Францію та Італію, які побоюються конкуренції з великими обсягами українського зерна й олійної продукції, повідомляє Financial Times.

У документі масштаб, структура та висока продуктивність українського агросектора названі підставами для розгляду спеціальних умов, які суттєво обмежували б фінансову підтримку та доступ до ринку, зокрема для пшениці й інших зернових. Загальний обсяг аграрних субсидій ЄС становить 55 млрд. євро на рік.

Натомість Брюссель пропонує допомогти Україні повернутися на її традиційні експортні ринки, постачання на які порушила російська війна.

Йдеться про проєкт, а не ухвалені правила. Пропозиції обговорюють високопосадовці Єврокомісії перед запланованим затвердженням у вівторок.

Реформа також передбачає прив'язку доступу нових членів до коштів ЄС до виконання реформ та спрощення процедури позбавлення держав права голосу за порушення правил блоку.

Для України, Молдови, Чорногорії та Албанії пропонують окремі дорожні карти вступу без фіксованих дат приєднання.

Фото: 24 канал.